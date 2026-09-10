Трудовые мигранты в России начнут платить налоги за неработающих членов семьи

Трудовые мигранты в России с 1 января 2027 года начнут уплачивать налоги за своих неработающих родственников, проживающих на территории страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Замминистра также заявил, что в рамках Концепции государственной миграционной политики стояла задача ограничить пребывание в России неработающих родственников мигрантов. "Здесь мы добились минус 20 процентов по отношению к 1,7 млн человек", - приводит его слова пресс-служба Кремля. Этого результата достигли благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей иностранцев в российские школы, пояснил Кикоть.

В течение долгих лет в России считалось, что без приезжих "ценных специалистов" экономика страны рухнет, однако научный анализ показывает, что среди мигрантов "ценных специалистов" практически нет, а вот перевозка семей идет массово. Подробнее об этом – в материале Накануне.RU