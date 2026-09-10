Юрий Бурлачко рассказал о результатах прошедших на Кубани соревнований по конному спорту

"Отдавая дань традиции, на Кубани провели ряд соревнований по конному спорту. Сначала лучшие жокеи ЮФО разыграли Кубок Губернатора и приз ЗСК на краснодарском ипподроме. А на следующий день наездники Юга страны поборолись за призы краевого парламента и Совета молодых депутатов на базе конноспортивного комплекса «Гасконь» в поселке Южном Динского района", - сообщил на своих страницах в соцсетях руководитель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он отметил, что эти соревнования - хорошая возможность продемонстрировать развитие коневодства - отрасли, которая является гордостью региона, а также показать кубанским спортсменам свое мастерство.

Председатель ЗСК также отметил символичность того, что в это самое время было принято решение о допуске с октября 2026 года отечественной федерации конного спорта к международным соревнованиям с национальной символикой - флагом и гимном.

"Для Краснодарского края - одного из ведущих субъектов страны, где конный спорт признан базовым видом, - это имеет особое значение. Достаточно сказать, что на завершившемся в прошлом месяце чемпионате России по конкуру чемпионом в олимпийской дисциплине «конкур - HL» стал наш Оганес Амалян. А Милана Матвиенко, представляющая краевую школу олимпийского резерва, заняла третье место в дисциплине «конкур - на лошади до 6 лет», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер Кубанского парламента подчеркнул, что этот безусловный успех краевой федерации конного спорта, руководителем которой на протяжении многих лет является депутат Владимир Бекетов, а также большую работу проводит и его заместитель по федерации - ныне председатель комитета ЗСК по образованию Александр Поголов.

Юрий Бурлачко напомнил, что соревнования по конкуру на приз ЗСК проводятся уже 15 лет в рамках принятого депутатами кубанского парламента соответствующего постановления. В 2026 году были заявлены 128 спортивных пар из 13 муниципальных образований края, а также из Республики Крым, Херсонской области и Ставропольского края.

Обладателями главных наград стали в юношеской категории Ксения Тарануха из Динского района на лошади по кличке Квентин и во взрослой - уже упомянутый мной выше Оганес Амалян тоже из Динского района на лошади по кличке Кавальеро.

"Был разыгран и приз краевого СМД. Традиционно призовой фонд молодые депутаты сформировали из личных средств и наградили лучших участников с пожеланием и далее добиваться высоких результатов. Повторюсь, коневодство и развитие конного спорта и далее останется в зоне особого внимания краевых властей", - сообщил Юрий Бурлачко.