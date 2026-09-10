МВД готовит закон о целевом наборе мигрантов для работы в России

Правительство согласует законопроект о целевом организованном наборе иностранных граждан для работы в России. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра внутренних дел - начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть.

Он рассказал об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным накануне Дня подразделений по вопросам миграции.

"Еще одна из мер по наведению миграционного порядка - внедрение в нашей стране системы целевого организованного набора иностранных граждан в части их трудоустройства. По вашему поручению миграционная служба разрабатывает законопроект, в настоящее время он проходит стадию согласования в правительстве", - сказал Кикоть.

Он отметил, что документ меняет порядок трудоустройства мягко. Переход разбили на три этапа, каждый шаг занимает два года.

"На три этапа мы поделили, плавный переход: каждый шаг - по два года", - уточнил он.

Число оснований для лишения мигрантов российского гражданства превысило 80. В перечень вошли убийство, преступления против половой неприкосновенности, незаконная миграция и другие тяжкие преступления.