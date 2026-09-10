У детей цифровое слабоумие - Онищенко

Бесконтрольное погружение детей в гаджеты приводит к развитию цифрового слабоумия. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Он объяснил это так же, как и другие эксперты: когда человек не думает, а мозг не напрягается, он атрофируется.

"Мы с вами учились, мы читали книги, мы запоминали, мы зубрили. Сегодня детям этого делать не нужно, их мозг ленится, он ничего не запоминают. Зачем? Ты кнопку нажал - тебе на экране все появилось, дети перестают системно мыслить. Сегодня надо нам с вами как минимум ограничивать детей пользоваться гаджетами", - сказал Онищенко.

Эксперты говорят об этом постоянно и давно. Так, еще в 2020 году экс-министр просвещения глава РАО Ольга Васильева заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления.

"Человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели. Потому что на все есть простые ответы, эти ответы можно на экране смартфона получить", - признала Васильева.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская подчеркивает, что даже само наличие гаджета мешает ребенку и вообще любому человеку сосредоточиться. Чем позже ребенок получит индивидуальный доступ к смартфону, тем лучше, подчеркивает Касперская.