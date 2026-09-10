Reuters: Стратегия отказа ЕС от российского газа терпит неудачу

Стратегия ЕС полностью отказаться от поставок энергоносителей из России неудачна и находится под угрозой срыва. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на отчет Европейской счетной палаты.

Европейские аудиторы подчеркивают, что блок не обеспечивает необходимого финансирования для перехода на альтернативные источники и модернизации энергетических сетей. Ситуация тревожная: к началу зимнего сезона уровень заполненности газовых хранилищ в Европе упал до 67%, тогда как годом ранее был 80%. Дополнительным фактором риска эксперты называют напряженность и непредсказуемость на Ближнем Востоке.

В отчете также отмечается существенный разрыв между планами и реальностью: из необходимых 300 млрд евро, которые Еврокомиссия закладывала на реализацию программы энергонезависимости, на текущий момент выделено лишь 54,3 млрд. На фоне грядущего запрета на импорт российского СПГ с 2027 года не исключен скачок цен на энергоносители в зимний период.

Накануне стоимость газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Котировки газа пошли вверх из-за новостей о рекордно низких запасов газа в хранилищах к зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

На днях замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ЕС продолжает закупать российский сжиженный природный газ, хотя и в меньших объемах. По плану, полный отказ от российского газа должен произойти в 2027 году.