Володин призвал кабмин скорректировать постановление об учете домашней птицы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ скорректировать постановление об учете домашней птицы или отменить ряд его положений.

По его словам, поступает много обращений от жителей по реализации данного нормативно-правового акта.

"Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

"Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития должны были об этом подумать, если у них задач - заботиться о людях, а не создавать им проблемы", - подчеркнул Володин.

Ранее Правительство установило правила осуществления учета животных, перечень их видов, а также сроки для этого. Хозяйствам с более чем десятью головами нужно поставить птицу на учет до 1 сентября 2026 года. Тем, у кого птиц меньше, дали время до 2029 года.

Накануне в соцсетях появились видео, как люди несут петухов и кур прямо в МФЦ. Так владельцы подсобных хозяйств отреагировали на новые требования.