Дело уральца, расстрелявшего ходивших по его участку подростков, дошло до суда

Направлено в суд уголовное дело жителя уральского города Березовский, обвиняемого в хулиганской стрельбе по подросткам.

Напомним, все случилось в начале июля: уралец произвел выстрелы в сторону ходивших по его участку подростков. В результате один из них получил кровоподтек левого плеча.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина стрелял через окно спальной комнаты своего дома на территории садоводческого товарищества. Выстрелы были сделаны из пневматического оружия.

Сам стрелок объяснил свои действия тем, что ему не нравилось, что подростки ходят у его участка и шумят. Он заявил, что был нарушен покой его и его семьи.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд.

Стоит отметить, что суд не стал арестовывать стрелявшего в подростков, хотя следствие просило отправить его под стражу.