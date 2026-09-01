Нагрузка на учителей еще больше выросла

По итогам прошлого учебного года средняя нагрузка учителей выросла в 44 регионах из 85, притом что в среднем по стране она более чем 1,5 ставки. Это крайне плохо сказывается на качестве образования и профессиональном развитии учителя.

Как пишут "Известия", наиболее высокая нагрузка зафиксирована в Удмуртии (2,03 ставки), Чукотском АО (2,00), Омской (1,95), Сахалинской (1,88) и Костромской (1,85) областях. Наилучшая ситуация в Ингушетии, Мордовии, Чечне, Карелии, Коми, Москве и Белгородской области, но и там средняя нагрузка почти 1,4 ставки. Причин кадрового голода много, а педагоги увольняются из-за плохих условий труда. Зато высокая нагрузка является удобным и дешевым для властей способом довести зарплату учителей до средней по региону, хотя даже за полторы ставки это не достигается.

Эксперты сходятся во мнении, что проблему невозможно решить без повышения гарантированной части зарплаты, то есть оклада, без всяких "активностей". Как отмечает профсоюз "Учитель", в 12 регионах ставка учителя ниже 12 тыс. рублей! Только в 13 регионах ставки доведены до уровня МРОТ.

Профессор ВШЭ Ирина Абанкина уверена, что пока не будет создана прозрачная система оплаты труда, позволяющая нормально зарабатывать, школы будут терять молодых специалистов, а качество обучения — снижаться. При этом власти годами говорят о разработке новой системы оплаты труда педагогов, но ничего не меняется.