В обновленных тематических залах ГКБ №40 появились на свет первые малыши

Первые пациенты обновленного роддома Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга- будущие мамы и их малыши встретились в уникальных тематических пространствах, созданных с учетом природных мотивов Урала.

Такой дизайн планируется внедрить ещё в нескольких роддомах Среднего Урала. Художественно оформленные интерьеры призваны создать благоприятную, эмоционально поддерживающую будущих мам среду, которая которая снижает стресс, улучшает самочувствие и способствует естественным механизмам восстановления. Женщина может выбрать локацию, самостоятельно регулировать свет, музыку, запах, использовать ванну и другие способы расслабления в родах. Ремонт родовых стал возможен благодаря участию благотворительному Фонду святой Екатерины и группе компаний «Сима-ленд».

«Это второй опыт внедрения в родовых залах больниц нашего региона принципов салютогенного дизайна, который позволяет создать в пространстве естественную комфортную среду. В феврале губернатор Свердловской области Денис Паслер открыл родильное отделение перинатального центра в Первоуральске, а 13 августа заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко высоко оценили модернизацию роддома ГКБ № 40», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Так, совсем недавно в стенах палаты «Лес» роддома ГКБ № 40 появилась на свет дочка свердловчанки Анны Микшевич. Для женщины это уже третьи роды, которые проходят в данной больнице. В выписной комнате маму и малышку встретили отец семейства и двое сыновей.

«Конечно, интерьер стал более современным, уютным и домашним. В целом я выбираю этот роддом не за стены, а за врача — с заведующим родильным отделением Дмитрием Ларькиным мы встречали всех наших детей», — рассказала Анна Микшевич.

Екатерина Мангилёва в 25 лет впервые стала мамой — её новорождённая дочь появилась на свет в стенах «Золотой пещеры». По словам молодой роженицы, интерьер отвлекал её от болевых ощущений на первых порах, а фитбол помогал расслабить мышцы и менять положение тела.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области презентовал Уральскую демографическую доктрину, в регионе разработаны системные меры поддержки семей с детьми.