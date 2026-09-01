Пермяка подозревают в убийстве трех человек в стрелковом клубе в Черногории

В Черногории 30-летний уроженец Перми Михаил Шабунин подозревается в убийстве трех человек в стрелковом клубе, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на местные СМИ.

Пермяк пришел в тир под видом клиента, получил на руки оружие и внезапно открыл огонь по находившимся там людям. В результате нападения погибли трое местных жителей — мужчины в возрасте 20, 24 и 67 лет. После расстрела подозреваемый сбежал на машине Seat Cordoba, которую позже нашли брошенной на выезде из Даниловграда. Мотивы стрелка остаются неизвестными.



В стране объявлена спецоперация: силовики перекрыли дороги блокпостами и ищут беглеца, а жителей просят оставаться дома дома. Из-за трагедии 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями национального траура, а начало учебного года перенесли на 3 сентября.

Издание сообщает, что полицейские блокировали Шабунина в лесу рядом с населенным пунктом Топла. Подозреваемый отказался сдаться. Он открыл огонь по полицейским, а потом якобы свел счеты с жизнью.