01 Сентября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Санкционный законопроект Грэма* может застрять в конгрессе

Инициатива по введению санкций против торговых партнеров России рискует застрять в Палате представителей США, пишет Politico. Несмотря на уверенную поддержку в Сенате, законопроект имени Линдси Грэма* (внсен в РФ в список террористов и экстремистов) столкнулся с серьезным сопротивлением.
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Основная проблема заключается в нежелании республиканского руководства продвигать этот законопроект. Спикер Майк Джонсон не спешит ставить его на голосование, учитывая раскол в партии: часть политиков настаивает на санкциях, другие же выступают против расширения ограничений. Демократы также не спешат поддерживать проект, опасаясь, что он даст президенту Дональду Трампу избыточные рычаги влияния на тарифную политику, что чревато инфляцией внутри США. Ситуация также усугубляется предвыборной кампанией, и обеим партиям не до этого.

Сенат начал работу над этим проектом в конце июля, и Белый дом ранее давал добро на его доработанную версию. Новый законопроект предлагает ввести обязательные ограничения против президента РФ Владимира Путина и других высших руководителей. Кроме того, предполагаются пошлины до 100% для иностранных компаний, которые помогают российскому оборонному сектору. Такие же меры могут затронуть страны, которые покупают у России нефть и газ. В Москве назвали этот проект "медвежьей услугой" для самих США, а санкции считают незаконными и бесполезными.

Теги: сша, грэм, санкции


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