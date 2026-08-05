Минтранс готовит закон о беспилотных автомобилях

Проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах проходит согласование по правилам правительства России. Об этом "Коммерсанту" рассказала советник министра транспорта и директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Сейчас беспилотные грузовики и такси ездят в рамках трехлетних экспериментальных правовых режимов. Минтранс хочет узаконить их движение, в том числе без водителя, и определить ответственность при ДТП. С 2021 года ведомство подготовило несколько версий законопроекта, но пока не внесло ни одну из них в Госдуму.

Давыдова объяснила, что для качественной подготовки закона нужно было дождаться результатов испытаний беспилотников. Эксперимент помог проверить разные дорожные ситуации с участием ВАТС и выявить особенности технологии. Эти данные разработчики учли в проекте закона и подзаконных актах. Представитель Минтранса подчеркнула, что ведомство не затягивало работу, а тестировало возможные сценарии.

Власти планируют принять закон в 2026 году, а ввести его в действие - в 2027 году.