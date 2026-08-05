Ресторан из Екатеринбурга заплатит клиенту около 200 тысяч рублей за сломанный зуб

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с предпринимателя свыше 260 тыс. рублей за зуб клиента, который тот сломал, попробовав доставленные роллы.

Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел в апреле текущего года на дне рождения сестры пострадавшего. Девушка заказала несколько наборов еды, включая сет роллов из заведения ИП Лукояновой А.О. Внутри ролла оказалось что-то твердое - позднее выяснилось, что это панировочный сухарь, об который мужчина и сломал зуб. После диагностики и компьютерной томографии в стоматологии, врачи приняли решение удалить зуб и заявили пациенту о необходимости имплантации, формировании десны и установке коронки, что потребует 158 тыс. рублей.

Истец направил претензию предпринимателю с требованием возместить затраты, но был проигнорирован. Тогда пострадавший обратился уже в Кировский районный суд, попросив взыскать не только средства на лечение, но и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, а также 2 тыс. рублей - за стоимость некачественного товара.

"Суд, исследовав все доказательства, пришел к выводу, что между повреждением зуба и наличием твердого предмета в ролле имеется прямая причинно-следственная связь. Доказательств того, что травма произошла при иных обстоятельствах, ответчик не представил", - отметили в суде.

С индивидуального предпринимателя взыскано:

расходы на лечение - 157 тыс. 915 рублей;

компенсация морального вреда - 20 тыс. рублей;

штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя - 88 тыс. 957 рублей.

В компенсации расходов за роллы было отказано, так как товар приобретался не истцом, а его сестрой. Заочное решение суда не вступило в законную силу.