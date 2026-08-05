В Екатеринбурге дело о резонансном ДТП на Космонавтов рассмотрят в закрытом режиме

В Екатеринбурге начинается суд по делу о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов. Его будут рассматривать в закрытом режиме.

Резонансная авария произошла 11 апреля в уральской столице. В результате погибла женщина и пострадал ее малолетний ребенок. Сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП пройдет психиатрическую экспертизу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, уголовное дело в отношении Дмитрия Гаренских поступило в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Как показало расследование, Гаренских после ДТП мер по оказанию первой помощи пострадавшим не принял и покинул место аварии, но был возвращен свидетелями произошедшего.

В суде уточнили, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Первое заседание назначено на 10 августа.

Ранее сообщалось, что сам водитель признал вину и выплатил потерпевшей стороне миллион рублей.