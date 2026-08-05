СМИ: В Вене прошла встреча экс-чиновников из России и ЕС по Украине

Бывшие чиновники из России и ЕС в июле провели встречу в Вене для обсуждения потенциальных условий мирных переговоров для российско-украинского конфликта, сообщает Bloomberg.

В переговорную группу, по информации источников агентства, входили бывший советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. При этом источники отказались назвать российского экс-чиновника, присутствовавшего на встрече.

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о тайной встрече бывших чиновников России и Германии в Баку. Кремль не стал комментировать заявление Алиева.

Ранее о неформальных контактах между Германией и Россией сообщила британская газета The Times. Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что европейцы якобы "уже несколько месяцев" пытаются убедить президента РФ вступить в диалог по урегулированию конфликта на Украине.