В Свердловской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Глава региона напомнил, что нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112.