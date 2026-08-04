Власти Березовского опровергли сообщение о прорыве дамбы на Александровском пруду

Сообщения о прорыве дамбы на Александровском пруду в Березовском ГО не нашли подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации со ссылкой на врио главы округа Владимира Шауракса.

"В чатах распространяется информация о якобы произошедшем прорыве дамбы на Александровском пруду. Эту информацию проверил заместитель главы по ЖКХ Игорь Ненашев — видео с места прикрепляю, ситуация штатная", — отметил Шауракс.

В видео Ненашев пояснил, что для того, чтобы вода действительно вышла из берегов, нужно добрать как минимум еще 2 м. высоты, что на такую площадь сделать невозможно. При этом, дожди действительно размыли дорогу вдоль пруда, но ни к какому прорыву дамбы это отношения не имеет.

Тем не менее, по словам Шауракса, в округе действительно фиксируется повышение уровня воды в реке Пышме и других водоемах, из-за чего часть территорий оказалась подтоплена: локально СНТ в районе 44-го квартала, поселки Старопышминск, Ключевск и Монетный.

"Особое внимание уделяется состоянию дамбы в Ключевске. Главы всех поселков округа ведут регулярный мониторинг динамики уровня воды. Критически опасных участков на данный момент не зафиксировано. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся до вторника. Прошу всех жителей сохранять бдительность", — отметил врио главы округа.

Он добавил, что все оперативные службы уже переведены в усиленный режим работы. Сформирован и резерв дополнительных сил и средств на случай ухудшения обстановки. В случае ЧП необходимо звонить по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): 8(34369)4-12-00.