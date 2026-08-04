04 Августа 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США ввели санкции против российских военных структур

Администрация США ввела санкции против нескольких российских организаций, включая два подразделения Минобороны и Сухопутные войска России. Вашингтон заявил, что они якобы нарушили американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в Иран, КНДР и Сирию. Госдепартамент сообщил об этом 3 августа в уведомлении для Федерального реестра США, пишет ТАСС.

Американские власти приняли решение 24 июля 2026 года. В список вошли Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, Сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Ограничения также затронули компании "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани", их дочерние структуры и правопреемников. Кроме того, Вашингтон включил в перечень Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика, Александра Приходько и Сергея Цибарева.

США утверждают, что фигуранты списка передавали Ирану, КНДР и Сирии либо приобретали у них товары, услуги и технологии, подпадающие под экспортный контроль. По версии Вашингтона, эти ресурсы могли использоваться для создания оружия массового уничтожения, крылатых и баллистических ракет. Решение утвердил помощник госсекретаря США Кристофер Йа.

Американским федеральным ведомствам запретили покупать у включенных в список организаций и граждан товары, технологии и услуги, оказывать им поддержку, передавать военную продукцию и выдавать лицензии. Санкции рассчитаны на два года, но госсекретарь США сможет сделать исключения.

Госдепартамент не раскрыл конкретные претензии к российским структурам и гражданам. Россия неоднократно отвергала попытки США распространять внутреннее законодательство на действия за пределами страны.

Ранее сенат США во второй раз проголосовал за продвижение законопроекта о новых санкциях против России. Инициативу, которую ранее помогал готовить покойный сенатор Линдси Грэм, поддержали 84 сенатора, 12 выступили против. Днем ранее документ одобрили 86 законодателей. 

Теги: санкции, запреты, правительство


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