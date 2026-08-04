04 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

По данным ВТБ, рефинансирование кредитов наличными позволяет клиентам сэкономить четверть ежемесячного платежа

Клиенты ВТБ, оформившие рефинансирование кредитов наличными в первом полугодии 2026 года, сокращают ежемесячный платеж в среднем на 25% – с 56 до 43 тыс. рублей. В июне объем рефинансирования у заемщиков банка вырос на 25% по сравнению с маем и достиг 3,3 млрд рублей. Всего за полгода клиенты оформили в банке 10 тыс. таких займов почти на 10 млрд рублей.

По статистике ВТБ, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более договора. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для клиентов в среднем снижаются на 16 п.п. Это особенно заметно для заемщиков, оформивших кредиты в период пиковых значений рыночных ставок.

«Для многих заемщиков рефинансирование – это второе дыхание на длинной дистанции: темп кредита не меняется, но появляется возможность распределить силы и дойти до финиша без перегрузки. Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой продаж в этом сегменте. Снижение полной стоимости кредитов наличными на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта в банке. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии этот тренд закрепится», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Деньги(2025)|Фото: Накануне.RU

Программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до шести кредитов, оформленных в других банках, включая потребительские займы, автокредиты и задолженность по кредитным картам. Главное условие – отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам. Весь процесс проходит удаленно: от подачи заявки до получения решения – через приложение ВТБ Онлайн, при этом дополнительные справки предоставлять не требуется. Воспользоваться услугой можно уже через четыре месяца после оформления предыдущего кредита.

Теги: втб, кредит наличными, рефинансирование


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