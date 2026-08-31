В Ханты-Мансийске по делу о гибели подростка задержан 15-летний мальчик

Следователи высказались о гибели в столице Югры 15-летнего парня.

По делу задержан сверстник погибшего. Подростку предъявлено обвинение, он арестован, сообщает югорское окружное управление СКР.

15-летний мальчик ушёл в школу за учебниками и пропал. Во время поисков полицейские нашли его тело с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке на улице Сутормина. В соседней комнате лежали рюкзак и тетради подростка. По словам очевидцев, погибшего подростка видели вместе с его бывшим одноклассником, которому также 15 лет (его впоследствии и задержали).

По версии telegram-канала "112", задержанный подросток мог быть в розыске в другой стране за якобы убийство собственного отца и расчленение его тела.