Хакеры опубликовали исходный код игр Valve

В сеть попал архив на 12 терабайт со старыми файлами Steam. Геймеры уже нашли там ранние сборки игр Valve, например Portal 2 и Counter-Strike, сообщают "Известия".

Исследователи говорят, что взлома не было - файлы взяли с публичного сервера старой системы Steam2. Параллельно мошенники начали обманывать игроков на хайпе вокруг GTA VI. Они создают фальшивые раздачи игры и сайты, чтобы красть данные и криптовалюту. Только через одну схему злоумышленники получили доступ к кошелькам на 22,7 млн долларов.