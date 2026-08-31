Дело блогера Ремесло близко к передаче в суд

Зашита блогера Ильи Ремесло окончила ознакомление с материалами уголовного дела. Подписан протокол.

"На этой неделе планируется продление срока содержания под стражей на 24 дня. Затем дело направится прокурору для утверждения обвинительного заключения. В случае утверждения уголовное дело будет направлено в суд в Санкт-Петербурге для рассмотрения по существу", - написал в своём telegram-канале адвокат Сергей Бадамшин.

В середине марта 2026 г. Ремесло неожиданно опубликовал ряд постов с критикой российских властей. После этого стало известно, что он провёл около месяца в психиатрической больнице. 17 июля 2026 г. Ремесло задержали по делу о распространении фейков об армии. В конце августа 2026 г. блогер переведён в СИЗО и признан вменяемым.