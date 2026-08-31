31 Августа 2026
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

В Екатеринбурге школьники будут получать предпрофильную инженерную подготовку

Освоить первую профессию смогут старшеклассники двух школ Екатеринбурга: №314 и №41. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе строительного холдинга "Атом".

С 1 сентября здесь стартуют программы учебно-производственной инженерной практики для учеников 5-9 классов. Они будут реализованы в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, которое накануне было заключено между департаментом образования администрации города Екатеринбурга, ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-МЦК" и строительным холдингом "Атом", который построил обе школы по концессии и теперь осуществляет их техническую эксплуатацию.

Школа №314 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"Мы стремимся максимально использовать инфраструктуру и оснащение построенных нами школ, чтобы раскрывать творческий, спортивный, интеллектуальный потенциал детей. На площадках обеих школ развиваем программу дополнительного образования, сейчас у нас представлено более 30 направлений – от танцевальных студий до столярного дела. В этом году запускаем новое направление – предпрофильную подготовку совместно с педагогами политехнического колледжа. Для учеников 5-7 классов доступна к изучению инженерная робототехника, для 8-9 классов – профессия "чертежник-конструктор". По итогам обучения ребята смогут получить свидетельство о профессиональном обучении и успешно продолжить карьерный трек инженерной направленности", - рассказал заместитель генерального директора строительного холдинга "Атом" Александр Копылов.

"На практике это выглядит так: дети занимаются как в школьных мастерских, так и в учебно-производственном центре технопарка "Университетский", посещают реальные производства. Как руководитель учебного заведения, я прекрасно знаю, насколько важно, чтобы ребята осознанно выбирали профессию, были замотивированными, росли в профессии и были ориентированы на конкретных работодателей, которые так заинтересованы сегодня в молодых профессиональных кадрах!", - пояснил директор ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-МЦК" Вячеслав Московкин.

Школа №41 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Успешный опыт "Атома" по реализации предпрофильных программ может быть масштабирован и в других школах. Кроме того, холдинг прорабатывает концепцию строительства современного кампуса среднего профессионального образования, который объединит колледжи технической направленности, производственные предприятия, создаст не только комфортные, современные условия для получения инженерных профессий, но и новые смыслы, повысив привлекательность среднего профессионального образования как для абитуриентов, так и для педагогов.

Теги: школы, подготовка, Атом, Екатеринбург


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