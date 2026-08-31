31 Августа 2026
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Спорт Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Министр спорта РФ и губернатор вручили ведомственные и региональные награды лучшим астраханским спортсменам

Накануне в ходе рабочего визита в Астраханскую областия министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев посетил региональный центр спортивной подготовки «Звёздный», где вручил астраханцам почётные грамоты, благодарности Минспорта РФ и знаки отличия комплекса ГТО, а также присвоил звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», «Спортивного судьи всероссийской категории» лучшим астраханским спортсменам.

«Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие спорта, и, конечно, нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Именно благодаря его вниманию и поддержке российский спорт продолжает развиваться, в том числе на международной арене. Астраханская область по праву является спортивным регионом. Спасибо всем, кто своим трудом, личным примером и преданностью спорту укрепляет его позиции и вдохновляет других», — отметил министр.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин также наградил астраханцев почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Астраханской области. По его словам, каждый рекорд или медаль — это заслуга не только самого спортсмена, но и всей большой команды, которая стоит за успехами взрослых и юных чемпионов. Это тренеры, наставники, судьи и специалисты, которые помогают развивать массовый спорт и приобщать к нему всё больше жителей региона.

В ходе церемонии губернатор вручил Михаилу Дегтярёву орден «За заслуги перед Астраханской областью» — за вклад в развитие физической культуры и спорта и поддержку региональных инициатив.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Ни один объект и ни одна программа не могут работать без людей. Благодарю министра спорта Российской Федерации Михаила Владимировича Дегтярёва за неизменное внимание к нашему региону и поддержку в развитии спортивной инфраструктуры. И, конечно, за большой вклад в возвращение российских, в том числе астраханских, спортсменов на международную арену», — подчеркнул губернатор.

В ходе посещения регионального центра спортивной подготовки «Звёздный» министр спорта РФ Михаил Дегтярев пообщался со спортсменами и воспитанниками спортивных школ. Особое внимание он уделил гандболисткам команды «Астраханочка», в составе которой выступает обладательница серебряной Олимпийской медали. Михаил Дегтярев высоко оценил организацию тренировочного процесса.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Региональный центр спортивной подготовки «Звёздный» — один из ключевых спортивных объектов Астраханской области. В его инфраструктуру входят главный корпус, 50-метровый бассейн, 25-метровый бассейн и аквацентр «Астрааква». На базе комплекса проходят тренировки по водному поло, плаванию, гандболу, шахматам и настольному теннису, а также доступны спортивные и оздоровительные занятия для детей и взрослых.

По словам министра физической культуры и спорта Астраханской области Нины Ивашкиной, особое внимание здесь уделяется социальной доступности спорта. Льготные группы предусмотрены для пенсионеров, многодетных семей, ветеранов боевых действий, а также участников и детей ветеранов СВО.

Секции комплекса посещают более 2500 человек, ещё свыше 1000 воспитанников спортивных школ занимаются здесь бесплатно. На территории центра также работают адаптивная спортивная площадка «Новая высота» и первый в регионе фиджитал-центр, который позволяет совмещать цифровые технологии и физическую активность, формируя современную среду для подготовки нового поколения спортсменов.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Глава региона отметил, что в Астраханской области продолжается развитие спортивной инфраструктуры: строятся новые объекты, модернизируются действующие площадки, создаются условия для занятий спортом во всех районах.

Теги: игорь бабушкин, михаил дегтярев, спортивный комплекс звездный,


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