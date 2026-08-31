В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сегодня, 31 августа, на 273-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 57-летний водитель автомобиля "Лада Нива" выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями КамАЗ и "Рено Канго". В результате ДТП он погиб на месте, до приезда "скорой"

Пассажир "Нивы" и водители двух других автомобилей госпитализированы.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.



