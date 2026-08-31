Медведь напал на двух охотников у границы Камчатки и Чукотки
На границе Камчатки с Чукоткой медведь напал на двух охотников, они госпитализированы.
Мужчины охотились в районе села Хатырка, где и произошло нападение хищника, сообщили в Минздраве Камчатского края.
Бортом санитарной авиации они были эвакуированы с района бухты Анастасия и доставлены в районную больницу.
Ранее в Новокузнецке сотрудник полиции застрелил медведя, напавшего на пенсионерку. Инцидент произошел вблизи садоводческого некоммерческого товарищества. Женщина была госпитализирована с травмами руки.