Вода затапливает Хабаровский край - в зоне паводка уже 37 сел и поселков

Большая вода пришла в восемь районов края. Паводок залил 576 приусадебных и дачных участков и перекрыл 29 дорог между поселками.

Только за минувшие сутки вода зашла еще на 13 участков - в поселке Мухен и селе Гвасюги. В селе Верхний Нерген (Нанайский район) затопило два участка дороги. А в районе имени Лазо от воды освободились участки в поселках Обор и Сита.

У Хабаровска Амур стоит на отметке 509 см. У Комсомольска-на-Амуре река прибавила 3 см за сутки - уровень достиг 575 см.