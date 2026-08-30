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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Самолет Ил-114-300 прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Российский самолет Ил-114-300 прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более шести тысяч километров, сообщают РИА Новости.

"Владивосток встречает Ил-114-300. Турбовинтовой Ил-114-300, построенный нашей ОАК, прибыл в аэропорт Кневичи. Самолет стал гостем XI Восточного экономического форума, который откроется 1 сентября. Чтобы добраться до ВЭФ-2026, пришлось преодолеть более шести тысяч километров", - говорится в сообщении.

Перелет во Владивосток стал самым протяженным для Ил-114-300. В январе самолет уже успешно слетал на авиавыставку в индийский Хайдарабад. В рамках ВЭФ делегации и авиакомпании-заказчики смогут познакомиться с Ил-114-300 поближе: осмотреть машину со всех сторон и посидеть в комфортных креслах салона.

Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Теги: Ил-114-300, Владивосток, Восточный экономический форум


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