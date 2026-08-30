В Кызыле маршрутный автобус сбил пятерых пешеходов

В Кызыле маршрутный автобус сбил пятерых пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет, сообщили Накануне.RU в МВД по Республике Тыва.

ДТП произошло 30 августа в 19:09 на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительным данным, водитель автобуса "Газель" проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на группу пешеходов, среди которых были дети.

Все пятеро пострадавших госпитализированы. Сам водитель также доставлен в больницу — по его словам, во время движения ему резко стало плохо, из-за чего он не справился с управлением.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.