Орлов: За выходные в Екатеринбурге выпало 86% месячной нормы осадков

С начала августа в Екатеринбурге выпало 86% от месячной нормы осадков. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, лето на Урале бьет рекорды по количеству дождей.

Поскольку в ряде территорий возникли локальные подтопления, градоначальник поручил главам администраций районов держать ситуацию на постоянном контроле. При необходимости, следует привлекать все имеющиеся ресурсы для помощи людям и оперативного устранения подтоплений.

Напомним, что мероприятия празднования Дня города, несмотря на непогоду, посетили более 100 тыс. жителей и гостей уральской столицы. Основные события состоялись 1 августа. День города в столице Урала в этом году перенесли с третьей на первую субботу августа. Сообщалось, что это сделано, в том числе, из-за погодных условий.

Накануне праздника в МЧС предупреждали, что в Екатеринбурге в День города может сильно испортиться погода.