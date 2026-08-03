В Югре на трассе изъяты 10 кг наркотиков

На одной из югорских трасс силовики изъяли крупную партию гашиша.

На восьмом км трассы Р-404 "Подъезд к Сургуту" остановили Hyundai Santa Fe. За его рулём сидел 37-летний житель Тюменской области. При досмотре между задним сиденьем и багажником оперативники обнаружили 32 свёртка с прессованным растительным веществом. Как оказалось, это гашиш, его общий вес – 9,8 кг.

Управлявший машиной человек рассказал, что рассчитывал заработать на розничной продаже наркотиков. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщает управление МВД по Югре.