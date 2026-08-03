Глава управления образования Асбеста пытается оспорить свой арест

Глава управления образования Асбеста Светлан Богданова подала апелляцию на свой арест. Об этом сообщается в карточке на сайте Свердловского областного суда. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

В конце июля Асбестовский городской суд отправил Богданову в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Там она должна пробыть до 15 сентября включительно.

По версии следствия, с 2019-го по 2022 год Богданова издавала приказы о премировании своих сотрудников, после чего требовала от них возвращать эти деньги ей наличными или переводом. Чтобы скрыть схему, сотрудники управления образования перечисляли средства не только на счет обвиняемой, но и ее родственников. Всего за это время Богданова успела получить не менее 600 тыс. рублей.