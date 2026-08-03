Беспилотники атаковали склад Wildberries во Владимирской области

Во Владимирской области беспилотники атаковали склад Wildberries. Комплекс расположен в деревне Хрястово в Собинском округе.

"Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы", - сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

В Wildberries добавляют, что люди были эвакуированы. "На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении компании.

Склады Wildberries в разных регионах России подвергаются атакам украинских БПЛА с 18 июля.



31 июля владелица Wildberries Татьяна Ким раскритиковала рассуждения "диванных экспертов" на тему защиты логистических объектов компании и заявила, что склады оборудованы всеми доступными средствами защиты, а "линия обороны" WB укрепляется ежедневно, в том числе, с использованием инженерных решений.

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Губернатор Авдеев сообщил, что в результате атаки БПЛА на складской комплекс пострадал молодой мужчина, у него повреждение в области головы. Мужчину госпитализировали, его состояние не вызывает серьезных опасений.