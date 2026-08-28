В России начали серийное производство комплекса глушения Starlink

В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронного подавления "Волна купол гарант", позволяющего эффективно противодействовать спутниковой системе Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПК.

По его словам, "Волна купол гарант" не нарушает работу терминалов на земле, она рушит работу самих спутников на орбите. "Узким, мощным, направленным радиосигналом она слепит приемные антенны спутников, вызывая коллапс бортовой системы космического аппарата и отказ в обслуживании наземных терминалов", - рассказал источник.

Он добавил, что одно устройство "Волна Купол Гарант" прекращает работу Starlink на огромной территории, а десятки устройств, включенных одновременно, могут вызвать временный коллапс в работе системы.

Starlink массово используют в ВСУ. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа разрешить украинским военным использовать сеть Starlink, чтобы наносить удары вглубь России. Вопрос обсуждался 28 июля во время закрытой встречи в Белом доме. По данным СМИ, Трамп не одобрил просьбу Киева.

Во время поездки в США Зеленский также хотел лично встретиться с владельцем SpaceX Илоном Маском. Однако миллиардер отклонил это приглашение и не стал общаться с украинским президентом. В это же время официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Маску отключить связь Starlink в зоне конфликта, чтобы уменьшить число жертв.