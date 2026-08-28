Один человек погиб и 27 пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область

Один человек погиб, еще 27 ранены в результате атаки БПЛА в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он уточнил, что при падении обломков на автобус пострадали 10 человек. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек.

По словам Евраева, в результате атаки произошло попадание обломков на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие возгорания ликвидируются.

Всего над регионом были ликвидированы 67 украинских беспилотников. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.