Опрос: только 36% екатеринбуржцев считают профессию учителя престижной

Менее 40% жителей Екатеринбурга считают профессию учителя престижной. Опрос на эту тему в уральской столице в августе нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, сегодня только 36% екатеринбуржцев считают престижной профессию педагога. В то время как 53% придерживаются противоположного мнения.

"Работать за такую зарплату и с такой нагрузкой подвиг", "Самая неблагодарная профессия", "Ни дети, ни родители учителей не уважают", - полагают опрошенные уральцы.

При этом 63% горожан уверены, что социальный статус учителя в обществе за последние 10 лет понизился. Лишь 14% заметили повышение, а 17% считают, что статус педагогов остался прежним.

Ранее сообщалось, что в этом году педвузы не смогли набрать студентов. Многие из них объявили дополнительный набор на направления группы специальностей "Образование и педагогические науки", которая занимается подготовкой учителей. Насколько можно судить, абитуриенты не горят желанием связывать себя с профессией педагога.