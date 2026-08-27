В Пермском крае арестовали поджигателя полицейского автомобиля из Татарстана

В Осинском районном суде Пермского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Республики Татарстан, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля полиции, сообщили Накануне.RU в Осинском суде.

Инцидент произошёл 24 августа 2026 года. По данным следствия, мужчина умышленно поджёг служебную машину, находившуюся возле местного отдела полиции. В результате его действий была нарушена работа важных служб, что создало серьёзные социальные последствия для всего округа.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (терроризм). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Суд, учитывая чрезвычайную общественную опасность деяния, а также риски сокрытия обвиняемого от следствия и суда, удовлетворил ходатайство следствия об аресте. После завершения предварительного расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.