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Фото: Накануне.RU

Кредитные карты для россиян все чаще становятся инструментом повседневных трат

Кредитные карты чаще становятся инструментом повседневных трат, вытесняя займы «до зарплаты». Типичный пользователь — человек 35–44 лет, а доля мужчин и женщин среди держателей примерно одинакова. При этом молодёжь до 24 лет остаётся самой малочисленной группой — на неё приходится лишь 3%, такие данные раскрыли в ВТБ.

Чаще всего карты используют для покупок в супермаркетах, кафе, ресторанах и магазинах товаров для дома. В топ-10 категорий по числу транзакций  также входят аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда и обувь, здоровье, электроника и турагентства. По размеру среднего чека картина зеркальная: самые крупные расходы – в категории турагентств, электроники и здоровья. Самые низкие – в супермаркетах, кафе и ресторанах и аптеках.

За семь месяцев 2026 года выдачи карт, по статистике ВТБ выросли на 48% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2025. Россияне стали чаще выбирать карты ради рассрочки и кешбэка, а не для закрытия временных финансовых пробелов и «перехвата до зарплаты».

Растёт и интерес к рефинансированию кредиток: за год число таких сделок почти удвоилось. Одна из причин — смягчение денежно‑кредитной политики: в июле 2026 года ключевая ставка опустилась до 14 % — это минимальный уровень с начала 2025 года.

В целом рынок кредитных карт продолжает расти на 2% к прошлогодним показателям: за семь месяцев российские банки выдали 8,87 млн карт с общим лимитом 1,03 трлн рублей. 

Теги: втб, кредитный карты, транзакции


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