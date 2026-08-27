Алексей Текслер: Магнитогорск активно развивается, и мы приложим все усилия для того, чтобы эта динамика сохранялась

Алексей Текслер свою рабочую поездку в Магнитогорский муниципальный округе начал с осмотра строящегося многопрофильного медицинского центр, который призван стать главным звеном создания единой системы оказания специализированной помощи хирургического профиля в Магнитогорске и южной части региона.

«Сегодня это один из самых значимых проектов, которые мы реализуем в Магнитогорске. Наша задача – создать комфортные условия и для пациентов, и для врачей. Жители давно ждут центр, и наша общая ответственность – сделать так, чтобы этот объект был построен качественно и в установленные сроки. Тем более что в 2029 году Магнитогорск отметит 100-летний юбилей, и новый медицинский центр должен стать достойным подарком городу», – подчеркнул Алексей Текслер.

Комплекс общей площадью более 55 тысяч квадратных метров рассчитан на 494 койки, включая 24 койки реанимации и интенсивной терапии. Предполагается организация работы специалистов 13 профилей, включая кардиологию, неврологию, хирургические направления, травматологию и гинекологию.

Строительные работы сейчас идут в круглосуточном режиме.

«В настоящее время подрядчик выполняет работы по бетонированию фундаментных плит, стен и колонн. Планируется, что к концу сентября выйдем на нулевую отметку первого, четвертого блока. К концу года — на два этажа вверх — блок 1, 3, 4. Всего их пять»,— пояснил заместитель директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Роман Максютов в беседе с челябинскими журналистами.

Добавим, что строительство медцентра ведется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Вторым объектом, на котором побывал губернатор, стало новое здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42», построенное в поселке Димитрова.

В 2025–2026 учебном году МОУ «СОШ № 42» образовательная деятельность проводилась в двух зданиях 1933 и 1935 годы годов постройки. За большой период эксплуатации здания, конечно, получили серьезную степень износа.

Возведение нового школьного здания осуществлялось в рамках госпрограммы «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях», региональной программы «Развитие образования в Челябинской области» и народной программы «Единой России».

Главе региона в ходе осмотра представили материально-техническое оснащение учреждения. Школа включает: 37 учебных кабинетов, включая 8 кабинетов начальной школы, актовый зал на 350 мест, три спортивных зала – два больших и один малый, столовую и пищеблок. Оборудован также медицинский блок, игровые комнаты для групп продленного дня, музей, элементы безбарьерной среды – два пандуса и два лифта. Установлена комплексная система безопасности. На пришкольной территории создан многофункциональный спортивный кластер, в который вошли беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажеры, а также две игровые площадки для младших школьников.

Алексей Текслер отметил, что новая школа даст еще больше возможностей для развития и воспитания детей: «Все, что мы делаем, мы, конечно, делаем для наших детей. Это самое главное – чтобы у них была возможность получать качественные знания, быть патриотами. И только в таких пространствах это можно делать».

Уже 1 сентября 2026 года ученики сядут за парты в новом здании в поселке Димитрова. При этом, несмотря на проектную мощность объекта в 500 мест, образовательный процесс будет организован для более чем 600 учащихся за счет использования всех учебных кабинетов, площадь которых позволяет обеспечить соблюдение санитарных требований.

В ходе посещения образовательного учреждения педколлектив и родительское сообщество выразили благодарность губернатору за создание современных условий для обучения и развития детей.

Также губернатор побывал в Магнитогорске в центре развития ребенка, разместившемся во втором здании детского сада №104 на улице Жукова.

Строительство этого центра, общей площадью около 4,7 тысяч кв. метров, завершено в мае 2026 года. Введение его в эксплуатацию позволило снизить нагрузку на действующие дошкольные учреждения южной части Магнитогорска и создать дополнительные места. Сейчас центр посещают 65 детей, оформляются документы еще на 165 воспитанников.

Всего предполагается 12 групп – в том числе общеразвивающие, комбинированные, компенсирующие и оздоровительная. В здании есть просторные залы для физкультуры и музыкальных занятий, кабинеты развивающего обучения, изобразительного искусства и лепки, а также психолога и логопеда. Оборудована сенсорная комната для развития зрительного, слухового, тактильного и обонятельного восприятия и двигательной активности.

Современное оснащение позволяет проводить занятия с использованием компьютерной техники, робототехнических конструкторов, интерактивного, спортивного оборудования, включая скалодром. Коллектив квалифицированных сотрудников работает по современным методикам для раскрытия потенциала каждого ребенка.

Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Демография» (и его преемника «Семья»), государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области» и Народной программы партии «Единая Россия».

Завершая рабочий визит в Магнитогорск, губернатор позитивно оценил развитие социальной инфраструктуры и реализацию ключевых проектов, подчеркнув комплексный характер преобразований.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников пояснил, что при создании новых городских объектов одним из ключевых факторов остается мнение самих жителей.

«В основе - услышать мнение главного заказчика: жителей, детей, родителей, всех, кто здесь живет и для кого мы реализуем проекты. Жители вовлечены в процесс строительства, общались с подрядчиками, предлагали дополнительные решения - и эта вовлеченность гарантирует, что площадки будут не только востребованы, но и бережно содержаться», - отметил глава Магнитогорска.

В городе металлургов продолжаются работы по благоустройству, развитию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и жилищному строительству. При поддержке Магнитогорского металлургического комбината реализуется проект парка «Притяжение», рядом с которым формируется новый жилой микрорайон. Осуществляет системная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Реализуется проект по строительству очистных сооружений левого берега, ранее были завершены работы на правобережных очистных сооружениях.

«Сегодня мы видим, как появляются новые объекты и пространства. Это комплексное развитие – социальная инфраструктура, дороги, благоустройство, жилищное строительство, коммунальная сфера. Магнитогорск активно развивается, и мы приложим все усилия для того, чтобы эта динамика сохранялась и город продолжал меняться к лучшему», – подчеркнул Алексей Текслер, подводя итоги рабочего визита в Магнитогорск.