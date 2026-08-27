27 Августа 2026
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер: Магнитогорск активно развивается, и мы приложим все усилия для того, чтобы эта динамика сохранялась

Алексей Текслер свою рабочую поездку в Магнитогорский муниципальный округе начал с осмотра строящегося многопрофильного медицинского центр, который призван стать главным звеном создания единой системы оказания специализированной помощи хирургического профиля в Магнитогорске и южной части региона.

«Сегодня это один из самых значимых проектов, которые мы реализуем в Магнитогорске. Наша задача – создать комфортные условия и для пациентов, и для врачей. Жители давно ждут центр, и наша общая ответственность – сделать так, чтобы этот объект был построен качественно и в установленные сроки. Тем более что в 2029 году Магнитогорск отметит 100-летний юбилей, и новый медицинский центр должен стать достойным подарком городу», – подчеркнул Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Комплекс общей площадью более 55 тысяч квадратных метров рассчитан на 494 койки, включая 24 койки реанимации и интенсивной терапии. Предполагается организация работы специалистов 13 профилей, включая кардиологию, неврологию, хирургические направления, травматологию и гинекологию.

Строительные работы сейчас идут в круглосуточном режиме.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

«В настоящее время подрядчик выполняет работы по бетонированию фундаментных плит, стен и колонн. Планируется, что к концу сентября выйдем на нулевую отметку первого, четвертого блока. К концу года — на два этажа вверх — блок 1, 3, 4. Всего их пять»,— пояснил заместитель директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Роман Максютов в беседе с челябинскими журналистами.

Добавим, что строительство медцентра ведется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Вторым объектом, на котором побывал губернатор, стало новое здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42», построенное в поселке Димитрова.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

В 2025–2026 учебном году МОУ «СОШ № 42»  образовательная деятельность проводилась в двух зданиях  1933 и 1935 годы годов постройки. За большой период эксплуатации здания, конечно, получили серьезную степень износа.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Возведение нового школьного здания осуществлялось в рамках госпрограммы «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях», региональной программы «Развитие образования в Челябинской области» и народной программы «Единой России».

Главе региона в ходе осмотра представили материально-техническое оснащение учреждения. Школа включает: 37 учебных кабинетов, включая 8 кабинетов начальной школы, актовый зал на 350 мест, три спортивных зала – два больших и один малый, столовую и пищеблок. Оборудован также медицинский блок, игровые комнаты для групп продленного дня, музей, элементы безбарьерной среды – два пандуса и два лифта. Установлена комплексная система безопасности. На пришкольной территории создан многофункциональный спортивный кластер, в который вошли беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажеры, а также две игровые площадки для младших школьников.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер отметил, что новая школа даст еще больше возможностей для развития и воспитания детей: «Все, что мы делаем, мы, конечно, делаем для наших детей. Это самое главное – чтобы у них была возможность получать качественные знания, быть патриотами. И только в таких пространствах это можно делать».

Уже  1 сентября 2026 года ученики сядут за парты в новом здании в поселке Димитрова. При этом, несмотря на проектную мощность объекта в 500 мест, образовательный процесс будет организован для более чем 600 учащихся за счет использования всех учебных кабинетов, площадь которых позволяет обеспечить соблюдение санитарных требований.

В ходе посещения образовательного учреждения педколлектив и родительское сообщество выразили благодарность губернатору за создание современных условий для обучения и развития детей.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Также губернатор побывал в Магнитогорске в центре развития ребенка, разместившемся во втором здании детского сада №104 на улице Жукова.

Строительство этого центра, общей площадью около 4,7 тысяч кв. метров, завершено в мае 2026 года. Введение его в эксплуатацию позволило снизить нагрузку на действующие дошкольные учреждения южной части Магнитогорска и создать дополнительные места. Сейчас центр посещают 65 детей, оформляются документы еще на 165 воспитанников.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Всего предполагается 12 групп – в том числе общеразвивающие, комбинированные, компенсирующие и оздоровительная. В здании есть просторные залы для физкультуры и музыкальных занятий, кабинеты развивающего обучения, изобразительного искусства и лепки, а также психолога и логопеда. Оборудована сенсорная комната для развития зрительного, слухового, тактильного и обонятельного восприятия и двигательной активности.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Современное оснащение позволяет проводить занятия с использованием компьютерной техники, робототехнических конструкторов, интерактивного, спортивного оборудования, включая скалодром. Коллектив квалифицированных сотрудников работает по современным методикам для раскрытия потенциала каждого ребенка.

Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Демография» (и его преемника «Семья»), государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области» и Народной программы партии «Единая Россия».

Завершая рабочий визит в Магнитогорск, губернатор позитивно оценил развитие социальной инфраструктуры и реализацию ключевых проектов, подчеркнув комплексный характер преобразований.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Глава Магнитогорска Сергей Бердников пояснил, что при создании новых городских объектов одним из ключевых факторов остается мнение самих жителей.

«В основе - услышать мнение главного заказчика: жителей, детей, родителей, всех, кто здесь живет и для кого мы реализуем проекты. Жители вовлечены в процесс строительства, общались с подрядчиками, предлагали дополнительные решения - и эта вовлеченность гарантирует, что площадки будут не только востребованы, но и бережно содержаться», - отметил глава Магнитогорска.

В городе металлургов продолжаются работы по благоустройству, развитию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и жилищному строительству. При поддержке Магнитогорского металлургического комбината реализуется проект парка  «Притяжение», рядом с которым формируется новый жилой микрорайон. Осуществляет системная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Реализуется проект по строительству очистных сооружений левого берега, ранее были завершены работы на правобережных очистных сооружениях.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

«Сегодня мы видим, как появляются новые объекты и пространства. Это комплексное развитие – социальная инфраструктура, дороги, благоустройство, жилищное строительство, коммунальная сфера. Магнитогорск активно развивается, и мы приложим все усилия для того, чтобы эта динамика сохранялась и город продолжал меняться к лучшему», – подчеркнул Алексей Текслер, подводя итоги рабочего визита в Магнитогорск.

Теги: алексей текслер, визит в магнитогорск, медицинский центр, школа, социальные объекты


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