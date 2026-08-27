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Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ: Оценки за поведение не защитят учителей

Оценки за поведение, которые с 1 сентября будут выставлять в школах, никак не защитят учителей от хулиганов. В этом уверен глава СПЧ Валерий Фадеев.
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Он говорит, что та задача, о которой докладывалось президенту, не решается. И надеется, что оценка за поведение - только первый этап. Фадеев будет напоминать о решении этой задачи и впредь. При этом необходимо жестко наказывать учеников, которые оскорбляют и бьют педагогов.

"Сегодняшние правила, законы, позволяют вот таких подростков выгнать из школы, но позволяют формально, а по сути сделать это невозможно. Надо эту формальную возможность перевести в реальную возможность", - сказал глава СПЧ.

Он считает, что в случае исключения из школы ответственность за образование ребенка ложится на родителей, это так и по Конституции, и по Семейному кодексу. Пусть они ищут другую школу, переводят на домашнее обучение или вразумят свое чадо, чтобы оно оскорбляло учителя. На самом деле таких хулиганов очень немного, зато они портят жизнь целому классу и всей школе. Но сама возможность выгнать их из школы подействует отрезвляюще. Сейчас они фактически чувствует свою безнаказанность, оценка за поведение их не испугает.

Недавно замминистра просвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что оценка за поведение не повлияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания. Эксперты вопрошают, в чем тогда смысл этой оценки, если она ни на что не влияет.

Теги: СПЧ, Фадеев, оценка, поведение, школа, учителя


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