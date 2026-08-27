В Хабаровском крае 14 лжемедиков наказаны за махинации против 939 земляков

В Хабаровском крае наказаны лжемедики. Речь идёт о махинациях 14 жителей Комсомольска-на-Амуре, жертвами которых стали 939 горожан.

Злоумышленники, не имея никакого отношения к медицине, оказывали, тем не менее, клиентам "медицинские услуга". За это они брали с каждого клиента по 100 тыс. руб., а также убеждали заключить для оплаты кредитный договор.

В итоге "врачи" получили от 3 до 10 лет лишения свободы каждый с различными штрафами (до 1 млн руб.). Двоим подсудимым предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения совершеннолетия их маленькими детьми. Удовлетворены более 600 исков пострадавших, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.