В Россию из украинского плена вернулись 10 бойцов

Россия и Украина обменялись пленными.

Сегодня в Гомеле состоялся обмен военнопленными в формате "10 на 10". В ответ на возвращение украинских военнопленных 24 августа украинская сторона передала России 10 бойцов.

"Для нас принципиально важно, чтобы каждый наш военнослужащий, оказавшийся в плену, знал: о нём помнят, его ждут, за его возвращение продолжают бороться. Спасибо всем, кто участвовал в этой гуманитарной миссии. Отдельно благодарю Белоруссию за содействие в возвращении наших ребят", - написала в своём telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.