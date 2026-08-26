Власти ужесточат требования к диссертациям

В России реформируют систему аттестации научных кадров. Минобрнауки разработало соответствующие поправки.

Значительные изменения коснутся института научного руководства. Если в диссертации обнаружат заимствования или подлог, научный руководитель понесет персональную ответственность: ему запретят заниматься подготовкой новых кадров в течение пяти лет. Таким образом министерство пытается стимулировать наставников тщательнее проверять работы своих подопечных.

Также пересмотрены временные рамки для подачи жалоб на присужденные степени. Вместо десяти лет, как было ранее, предел снижен до шести. В проекте прописаны критерии, при которых Минобрнауки вправе отменить решение диссертационного совета о присуждении ученой степени. В Совете Федерации говорят, что инициатива направлена повышение качества научной аттестации и борьбу с недобросовестными практиками.

В мае председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что в России массово продаются и покупаются диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Он написал об этом специальную статью, в которой рассказывается, как диссертации стали товаром, который легко можно купить. По его мнению, нужно запретить эти "услуги", при обнаружении признаков покупки не допускать к защите, а если ученая степень уже присуждена - лишать ее.