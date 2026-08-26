Wildberries запустил мессенджер WB Chat

Wildberries выпустил собственный мессенджер - WB Chat. Приложение уже можно скачать в App Store, Google Play и RuStore, сообщает РИА Новости.

Войти в мессенджер получится через WB ID - это учетная запись пользователя на Wildberries. Сейчас в WB Chat есть базовый набор функций: можно отправлять фото, видео, файлы и голосовые сообщения, звонить, ставить статусы, создавать группы и каналы.

В пресс‑службе Wildberries рассказали, что сначала мессенджер тестировали внутри компании, а теперь открыли для покупателей - он работает в режиме бета‑тестирования, вход через WB ID. Пока сервис ориентирован в первую очередь на обсуждение покупок. В будущем маркетплейс хочет добавить возможность напрямую общаться с продавцами и брендами, а также связать мессенджер с другими своими сервисами.

Сообщалось, что премьер‑министр Михаил Мишустин утвердил меры поддержки для пострадавших предпринимателей Wildberries: им разрешат на год продлить уплату НДС (кроме ввозного), налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, а также страховых взносов и авансовых платежей.