Президент России: "Форум собрал в Тюмени сотни ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России"

В Тюмени открыли всероссийский форум "Патриоты России". Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога озвучил приветствие Президента России Владимира Путина участникам события, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



"Нынешний форум собрал в Тюмени сотни ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России - представителей общественных, патриотических, молодежных организаций, средств массовой информации, волонтеров и добровольцев, тех, кто подает достойный пример активной гражданской, жизненной позиции и посвящает себя участию в социально значимых, востребованных временем инициативах.



Особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вместе с товарищами и единомышленниками - помогаете нашим героям в лечении и реабилитации, в решении насущных юридических проблем, оказываете им содействие в открытии собственного дела, получении новой профессии, в трудоустройстве.



И конечно, все ваши проекты, ваш личный пример - служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях.



Уверен, что форум пройдет в атмосфере взаимопонимания, будет содействовать обмену лучшим опытом и практическими наработками, а его решения – воплотятся в реальные дела и начинания. Желаю вам успехов!".