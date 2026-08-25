25 Августа 2026
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Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в УрФО

Президент России: "Форум собрал в Тюмени сотни ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России"

В Тюмени открыли всероссийский форум "Патриоты России". Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога озвучил приветствие Президента России Владимира Путина участникам события, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Нынешний форум собрал в Тюмени сотни ответственных, неравнодушных людей из многих регионов России - представителей общественных, патриотических, молодежных организаций, средств массовой информации, волонтеров и добровольцев, тех, кто подает достойный пример активной гражданской, жизненной позиции и посвящает себя участию в социально значимых, востребованных временем инициативах.

Особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вместе с товарищами и единомышленниками - помогаете нашим героям в лечении и реабилитации, в решении насущных юридических проблем, оказываете им содействие в открытии собственного дела, получении новой профессии, в трудоустройстве.

И конечно, все ваши проекты, ваш личный пример - служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях.

Уверен, что форум пройдет в атмосфере взаимопонимания, будет содействовать обмену лучшим опытом и практическими наработками, а его решения – воплотятся в реальные дела и начинания. Желаю вам успехов!".

Теги: Артем Жога, Патриоты России, форум


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