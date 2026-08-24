Будущая зима может стать для Украины самой тяжёлой с начала конфликта

Будущая зима может стать для Украины самой тяжёлой с начала конфликта.

Страна столкнулась с дефицитом средств противовоздушной обороны. По версии Bloomberg, существующие средства защиты, включая бетонные укрытия вокруг подстанций, не смогут противостоять баллистическим ракетам, способным нести до 700 кг взрывчатки.

В результате украинские города могут остаться без тепла и света. Это может спровоцировать новую волну беженцев на фоне снижения готовности Европы принимать дополнительное количество украинцев, пишет ТАСС.

Впрочем, такие "предсказания" звучат с начала специальной военной операции.