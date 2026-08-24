В аэропорту Екатеринбурга задержали пару из Пхукета с кольцами за 2,6 млн рублей

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пресекли незаконный ввоз драгоценностей.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы остановили супружескую пару, прибывшую из Пхукета. Пассажиры проследовали через "зеленый" коридор. В ходе досмотра у обоих на руках обнаружили кольца с драгоценными камнями.

Задержанный мужчина, который занимается производством украшений, пояснил, что кольца якобы старые. Однако экспертиза установила обратное: изделия оказались новыми и выполненными из серебра 925 пробы. Вставками служат сапфиры, гранаты и турмалины, а общая стоимость украшений составила 2,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Теперь супругам грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку с девятью свадебными платьями.