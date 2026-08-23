Президент Ирана считает, что тактика давления на страну не сработала

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что тактика давления на его страну не сработала.

"Наши враги полагали, что их действия, их давление приведут к краху Ирана. Однако этого не произошло, и весь мир был потрясен силой и единством иранского народа", - приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на агентство Mehr.

По мнению президента Ирана, во время противостояния США и Израилю "наши люди попросту совершили чудо". Также Пезешкиан заверил, что будет работать над решением экономических проблем, с которыми сталкивается население.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической кампании против Ирана. По его словам, Тегеран упустил исторический шанс на дипломатическое урегулирование, поэтому Вашингтон переходит к "самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны".