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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Jaimi Joy

Президент Ирана считает, что тактика давления на страну не сработала

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что тактика давления на его страну не сработала.
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"Наши враги полагали, что их действия, их давление приведут к краху Ирана. Однако этого не произошло, и весь мир был потрясен силой и единством иранского народа", - приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на агентство Mehr.

По мнению президента Ирана, во время противостояния США и Израилю "наши люди попросту совершили чудо". Также Пезешкиан заверил, что будет работать над решением экономических проблем, с которыми сталкивается население.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической кампании против Ирана. По его словам, Тегеран упустил исторический шанс на дипломатическое урегулирование, поэтому Вашингтон переходит к "самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны".

Теги: Иран, давление, Трамп, президент


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