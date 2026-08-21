Гособвинение попросило приговорить Слепакова* к обязательным работам

Прокурор попросил заочно приговорить к 400 часам обязательных работ комика Семена Слепакова* за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Сам он через своего адвоката передал суду, что считает дело незаконным и подлежащим прекращению, передает РИА Новости.

В начале апреля на Слепакова* завели уголовное дело. Он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее Слепакова* дважды привлекали по иноагентской статье к административной ответственности. Недовольство правоохранителей вызвал тот факт, что Слепаков*, находясь за пределами России, распространил в соцсети материалы без указания на то, что они созданы лицом, имеющим иноагента.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ