В Екатеринбурге до 2027 года продлили арест африканца, задержанного с партией наркотиков

В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело гражданина Экваториальной Гвинеи, которому вменяют покушение на сбыт наркотиков. Арест африканца продлен до 2027 года.

Напомним, на скамье подсудимых оказался уроженец Мадрида по имени Нгуем Афанг Жэм Энгонга, который является гражданином Республики Экваториальная Гвинея. Вечером 2 мая уральские силовики остановили молодого человека для проверки документов. При себе у иностранца были обнаружены зип-пакеты с наркотиком синтетического происхождения.

Оказалось, что Нгуем прибыл в Россию для учебы и является студентом первого курса одного из университетов Среднего Урала. Африканца задержали и поместили под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, выяснилось, что в апреле 2026 года Нгуем связался с неизвестным в одном из мессенджеров для участия в незаконном сбыте наркотиков. Согласно отведенной ему роли, гвинеец должен был забирать "товар", размещать его в тайниках и делать визуальные подсказки (фото, видео) для последующего сбыта. Однако его арестовали.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела. Сегодня было озвучено обвинительное заключение и продлен срок содержания Нгуема под стражей до 30 января 2027 года.

Сам студент полностью признает свою вину. Следующее заседание по его делу состоится 15 сентября.